1 Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi Beşiktaş Konyaspor maçında Medel Ricardo Quaresma'nın kafasına tokat attı

2 Şenol Güneş: Beni protesto edenler azınlıktı Taraftarın istifa çağrılarına yanıt veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Onlar bir grup azınlıktı, diğerlerinin onları susturması gerekirdi" dedi.

3 Vodafone Park'ta Şenol Güneş istifa sesleri Beşiktaş'ın Konyaspor'u ağırladığı maçta takımının futbolundan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, hem Şenol Güneş'i hem de yönetimi istifaya davet etti.

4 Beşiktaş taraftarı Karius'u ıslıkladı Beşiktaş'ın Konyaspor'la karşılaştığı maçta hatalı gol yiyen Loris Karius, topla buluştuğu anlarda siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

5 Beşiktaş, Konyaspor'u uzatmada gelen golle yendi Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u Kagawa'nın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

6 İngiliz taraftar sahaya girip futbolcuya yumruk attı İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan maçta İngliz taraftar sahaya girdi ve Aston Villa futbolcusu Jack Grealish'e yumruk attı.

7 Galatasaraylı genç Hamza'dan şık aşırtma golü U15 Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılı genç futbolcu Hamza Akman şık bir gole imza attı.

8 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a destek Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar Başkan Ali Koç'a destek oldu.

9 Lopes gole sevinirken sakatlık geçirdi Japonya Ligi'nde Consadole Sapporo'nun Shimizu'yu 5-2 yendiği maçta Anderson Lopes 4 gol atarken, gol sevinci esnasında kısa süreli sakatlık geçirerek herkesi korkuttu.