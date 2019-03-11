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Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Beşiktaş Konyaspor maçında Medel Ricardo Quaresma'nın kafasına tokat attı

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi
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Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının 34. dakikasında Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikten önce Ricardo Quaresma ile Gary Medel arasında kavga çıktı.

MEDEL KAFASINA VURDU, QUARESMA PARMAK SALLADI

Quaresma, frikiği kullanmak isterken Medel, Portekizli futbolcuyu durdurdu. Bunun üstüne iki futbolcu tartışırken Medel, Quaresma'nın kafasına vurdu. Quaresma, önce kafasını tutarken ardından Şilili futbolcuya tehditkar bir şekilde parmağını salladı.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

ADRIANO SAKİNLEŞTİRDİ

Araya giren Adriano, yaşanan tartışmanın büyümesini önlerken iki futbolcuyu uzaklaştırdı.

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