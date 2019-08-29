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Medel resmen Bologna'da

Beşiktaş Kulübü, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu transferden 1.5 milyon euro kazanacak.

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Medel resmen Bologna'da

2 yıl önce İnter'den transfer edilen Gary Medel, Serie A'ya geri döndü.

Siyah-beyazlı kulüp transferi resmi inter sitesinden duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

1.5 MİLYON EUROYA SATILDI

Siyah-beyazlı kulübün bu transferden 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. İtalyan ekibiyle 2 yıllığına anlaşan Medel ise 1.6 milyon euro maaş alacak.

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