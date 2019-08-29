Medel resmen Bologna'da

1 Abdullah Avcı'nın Rizespor maçı 11'i Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'la oynanacak maçın ilk 11'ini belirledi.

2 Fenerbahçe, Schick'i kiralamak istiyor Fenerbahçe, Roma'nın Çekyalı golcüsü Patrik Schick'e teklif yaptı. İtalyan ekibi, takımda düşünmediği oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

3 Kasımpaşa: Quaresma'yla anlaştık Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Quaresma'yla el sıkıştıklarını, Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la arasındaki para sorununu çözmesini beklediklerini söyledi.

4 Galatasaraylı editörümüzün seçtiği grup Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, bu akşam çekilecek kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılı takımı zorlu takımlar bekliyor.

5 Adil Rami: Pamela'yı dövmedim Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Marsilya'dan olaylı ayrılan Fransız ismin, eski sevgilisi Pamela Anderson'ı da dövdüğü iddia ediliyor.

6 Andre Villas Boas: Fenerbahçe'yi reddettik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin teklifinin yetersiz olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz" dedi.

7 Monaco, Falcao'nun gidişine onay verdi Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao'yu Galatasaray'a göndermeye ikna olduğunu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını yazdı.

8 Mehmet Ekici takımdan gönderiliyor Ersun Yanal, yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici'nin biletini kesti.

9 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak