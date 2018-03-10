Medel: Stoper oynamaktan keyif alıyorum

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, Gençlerbirliği'ni yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GARY MEDEL'İN STOPER İTİRAFI"

Orta sahada ve defansta oynamasıyla ilgili görüşü sorulan Gary Medel, "İki pozisyonda da oynuyorum. İki pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Biz topa sahip olan bir takımız ve böyle takımlarda stoper oynamak zevklidir. Keyif alıyorum." diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçı hakkında da konuşan Gary Medel, "Takımda ambiyans güzel. Bayern Münih maçına kazanmak için çıkacağız. Kazanarak seneye hazırlık yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.