Medel: Universidad Catolica'a bir gün döneceğim

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Gary Medel, futbola başladığı kulüp Universidad Catolica için transfer mesaj verdi.
Şili basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, ''Kesinlikle bir gün geri döneceğim. Sanırım birkaç yıl içinde dönerim. Kulüp, bana olan sevgilerini gösteriyor. Kariyerimi orada sürdürebilirim.'' sözlerini kullandı.
Futbola Universidad Catolica altyapısında başlayan Medel'in 2020 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.
Şilili futbolcu ile İtalya'dan Fiorentina ve İngiltere'den West Ham'ın da ilgisi bulunuyordu. Özellikle Fiorentina'nın Beşiktaş'a Medel için teklifte bulunacağı belirtiliyordu.