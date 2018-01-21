Medel: Vida'yla iyi bir maç çıkardık

Beşiktaş'ta Pepe ve Dusko Tosic'in yokluğunda Antalyaspor deplasmanında stoper olarak görev yapan Gary Medel, karşılaşma sonrası konuştu.

İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK

Yeni transfer Domagoj Vida ile birlikte ilk kez savunmada görev yapması hakkında konuşan Gary Medel, "Vida ile iyi bir maç çıkardık. İlk dakikalarda bir gol yedik ama genelde iyiydik." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşü istenen Gary Medel "İkinci yarının başındayız. Takım olarak mücadele ederek savaşmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Performansını da değerlendiren Şilili futbolcu "Bireysel olarak iyi hissediyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak da iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.