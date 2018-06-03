Medel'den Diaz'a: Galatasaray'ın teklifini kaçırma

Beşiktaş'ın yıldızı Medel'in Galatasaray'ın gözdesi Paulo Diaz'a sarı-kırmızılı takım hakkında olumlu referans verdiği öğrenildi.

Gelecek sezon için transfer girişimlerine şimdiden start veren Galatasaray'ın önceliği savunma bölgesi.

GALATASARAY'A GİT HİÇ KAÇIRMA

Sarı-kırmızılılar bu bölgeye San Lorenzo'da forma giyen Paulo Diaz'ı düşünüyor. Diaz, milli takımdan arkadaşı olan ve Beşiktaş'ta forma giyen Medel'den Galatasaray hakkında bilgi aldı.

Şili'ye dönmesinden sonra milli takımın Sırbistan'la yapacağı maçın kadrosunda yer alan Diaz'la görüşen Medel "Galatasaray'a git, hiç kaçırma" dedi.

BANA SORARSA GİTMESİNİ İSTERİM

Denayer'le anlaşma yapılamazsa Fatih Terim'in yerine istediği Paulo Diaz'la ilgili babası Italo Diaz'dan açıklama geldi.

Kendisi de eski bir futbolcu olan Diaz, "Ben Avrupa'da oynama şansı bulamadım. Arjantin de önemli bir futbol ülkesi ama Avrupa, futbolun markası. Büyük oyuncu olabilmek için Avrupa'da oynamak önemli. G.Saray herkes gibi benim de tanıdığım bir takım. Oğlum ne düşünüyor bilmiyorum ama bana sorarsa gitmesini, Avrupa'da oynamasını isterim" diye konuştu.