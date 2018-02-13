Medel'den Şenol Güneş'e: Stoperde rahatım

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in gerçek yeri ön libero olmasına karşın stoperde kullandığı Gary Medel, bu durumdan şikayetçi değil.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre gerçek bölgesi ön libero olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş’in daha çok stoperde oynattığı Şilili futbolcu, fiziği bu bölgeye uygun olmamasına karşın harika işler çıkarıyor.

GÜVENİNİ DİLE GETİRDİ

Dusko Tosic’in sakatlığı nedeniyle savunmada görev yapan ve Pepe ile iyi bir uyum yakalayan Medel’e hocası da çok güveniyor. Devre arasında transfer edilen gerçek stoper Domagoj Vida’nın yerine Karabük maçında Gary Medel’i oynatan Şenol Güneş, oyuncusu ile yaptığı konuşmada ona olan güveninin dile getirdi.

RAHAT HİSSEDİYORUM

Şenol Güneş’in oyuncusuna “Özellikle son maçlardaki performansından çok mutluyum. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Taraftar da seni benimsedi ve çok seviyor. Gerçek bölgen stoper olmayabilir ancak burada ortaya koyduğun performanstan memnunum” diye konuştu öğrenildi.

Medel’in ise hocasına verdiği yanıtta “Asıl yerim orta saha olabilir ama stoperde de kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum. Karar sizin nerede oynatırsanız oynarım. Yeter ki şans bulayım” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.