Ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş, transfer yapmak için kaynak arayışında. Bu doğrultuda Dorukhan Toköz'ü satmayı planlayan siyah-beyazlılara Medel'den güzel haber geldi.

Şili Milli Takımı'yla Copa Amerika'da mücadele eden Medel'e Fiorentina talip oldu. Şili'nin değişilmez isimlerinden biri olan 31 yaşındaki futbolcu için gelen ilk teklif 5 milyon euro.

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Fiorentina ile pazarlık halinde olan Beşiktai'ın, 8 milyon euro talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Medel'in milli takımdan dönmesinin ardından oyuncu ile de bir toplantı yapacak olan siyah-beyazlı yönetimin son kararını vereceği ifade ediliyor.

Transfer bütçesi oluşturmak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Beşiktaş'ın, gelen teklifin biraz daha yukarı çekilmesi halinde Medel'in satışına onay vereceği belirtiliyor.

Daha önce İtalya'da Inter forması giyen deneyimli futbolcu da Serie A'ya dönmek istiyor.