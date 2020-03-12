Başakşehir - Kopenhag maçının muhtemel 11'leri

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kopenhag'da ise uzun süredir sakatlığı süren Boilesen, Mudrazija ve Wind bu maçta olmayacaklar.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Edin Visca, Aleksic Demba Ba, Crivelli

Kopenhag: Johnsson, Varela ,Oviedo, Sigurdsson, Stage, Zeca Pep, Biel Nelsson N'Doye, Michael Santos, Rasmus, Falk