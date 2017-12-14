Medipol Başakşehir kupada son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde iki takım da ilk 45 dakikada pozisyonlara girse de gole ulaşamadı.
Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
AA
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Medipol Başakşehir 52. dakikada öne geçti.
52. dakikada Da Costa’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın 1-0 sona ermesiyle Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.
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