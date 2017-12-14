Medipol Başakşehir kupada son 16'da

Şenol Güneş: Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu

Kocaman: Benim adıma sevindirici bir sonuç

1 Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16'ya kalan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlanırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu.

2 Gomis'e 1, Okan Buruk'a 5 maç ceza PFDK, Galatasaraylı Gomis'e 1 maç, Okan Buruk'a ise 5 maç ceza verdi. Kupada cezasını çeken Gomis, Malatya deplasmanında oynayabilecek.

3 Faruk Süren: Beşiktaş başarılı ama Avrupa fatihi değil Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Beşiktaş'a gönderme yaparak, "2 yılda Avrupa fatihi olunmaz" dedi.

4 Mehmet Ekici: Kendimi affettireceğim F.Bahçeli futbolcu Mehmet Ekici, ligin ikinci yarısında oynayacağı futbolla takımı şampiyonluğa taşıyacağını söyledi.

5 Barcelona Mesut'u alıyor Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'i devre arasında transfer etmek için girişimlere başladı.

6 Fikret Orman'dan uyarı: Almanya'daki maça gelmeyin Fikret Orman, olay çıkması durumunda UEFA'dan men cezası alacaklarını, bu yüzden taraftarın B.Münih maçına gelmemesi gerektiğini söyledi.

7 Ndiaye'ye Fransa'dan talip var Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya transfer ettiği Ndiaye için Fransa'dan teklif geldi.

8 Deloitte Para Ligi açıklandı Uluslararası vergi ve danışmanlık şirketi olan Deloitte, her yıl açıkladığı para ligi olan "Deloitte Money League"in yeni raporunu sundu.

9 Dursun Özbek: Okan Buruk G.Saray'a böyle hoca olamaz Dursun Özbek, Tudor'a vasıfsız diyen Okan Buruk'u eleştirerek, "Galatasaray'a hoca olmak istiyorsa yolu bu değil." dedi.