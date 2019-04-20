Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Mourinho'nun Altın Top için favorisi Messi Portekizli teknik adam Mourinho, Altın Top ödülünü bu sezon Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin kazanacağını söyledi.

2 Floyd Mayweather'in 11 kiloluk altın kolyesi Eski boksör Floyd Mayweather gösterişli yaşantısıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya şampiyonu namağlup boksör, 11 kiloluk altın zincirli kolyesiyle çok konuşuldu.

3 Fenerbahçe'nin istediği sol bek Sezon sonunda İsmail Köybaşı ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sol bekte Hasan Ali'ye alternatif olarak Danilo Avelar'ı alacak.

4 Mitroglou: Oynamazsam giderim Galatasaray'a devre arasında transfer olan Kostas Mitroglou, Fatih Terim'le görüştü ve oynatılmazsa sezon sonunda takımdan ayrılacağını iletti.

5 Elif Elmas için Fiorentina devrede Fenerbahçeli Elif Elmas'ı başta Inter olmak üzere birçok Avrupa takımının takip ettiği ifade ediliyor. Makedon basını ise Elif'i Inter'in alacağnı yazdı.

6 Fenerbahçe, Brahimi ile anlaşamadı Geçtiğimiz günlerde Brahimi'nin menajeri ile İstanbul'da görüşen Comolli, oyuncunun maliyetinden dolayı transferden vazgeçti.

7 Dorukhan ve Güven'e zam yapılacak Gelecek sezon ekonomik olarak küçülecek olan Beşiktaş, buna rağmen genç oyuncular Dorukhan ve Güven'e zam yapma kararı aldı.

8 Goll: Beşiktaş, Karius'un bonservisini almalı Loris Karius'un menajeri Goll, Beşiktaş'a Alman kalecinin bonservisini almaları gerektiği yönünde öneride bulundu.

9 Cocu: Fenerbahçe'yle anlaştım Hollanda basınına konuşan Cocu, Fenerbahçe'yle yaptığı anlaşma gereği sarı-lacivertli ekipteki günlerine dair açıklama yapamacağını ifade etti.