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Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

AA'nın haberine göre, ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

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