Megan Fox: Beşiktaş'ın maçını izlemek istiyorum

1 Karius'un yerine alınan Alisson Becker hatalı gol yedi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine, 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi.

2 Avrupa’ya üçüncü lig geliyor UEFA, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından bir üçüncü lig daha kurmaya hazırlanıyor. Bu yeni ligin 2021’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

3 Usain Bolt ilk maçına çıktı Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk kez sahaya çıktı.

4 Avrupa'da sezonun en pahalı transferleri Bu sezon Avrupa'da bonservisine en çok ücret ödenen isim Cristiano Ronaldo oldu. İşte transfer sezonunun en pahalı futbolcuları...

5 Fatih Terim'in kura yorumu Fatih Terim, "Lokum gibi grup" yorumlarına tepki gösterdi. Oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İşinizi ciddiye almazsanız bedelini çok ağır öderiz" dedi.

6 Gomis'ten Atatürk paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, Twitter'dan Atatürk fotoğrafı paylaşarak Türkiye ile bağını koparmadığını gösterdi.

7 Eski yıldızları kimse almadı Yaz transfer döneminde Sabri Sarıoğlu, Semih Şentürk, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimleri alan çıkmadı. Bu futbolcular ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

8 Burak Yılmaz transferinin yatma nedeni Vagner Love'ın Galatasaray'a gidememesi, Burak Yılmaz transferini de etkiledi. Trabzonspor'un bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi de ipleri tamamen kopardı.

9 3 büyükler kimleri transfer etti Transfer döneminin kapanmasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 3 büyüklerin aldıkları ve gönderdikleri futbolcuları sizler için derledik.