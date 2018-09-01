Megan Fox: Beşiktaş'ın maçını izlemek istiyorum

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, da Beşiktaş’a gönül veren isimler arasında katıldı. Yeni sezon formsıyla objektiflerimize poz veren güzel oyuncu, Beşiktaş Dergisi’ne çok özel açıklamalar yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI İZLEMEK İSTİYOR
Ünlü oyuncu ile Beşiktaş Kongre Üyesi ve Beşiktaş USA Derneği Los Angeles Temsilcisi Barbaros Tapan, özel bir röportaj gerçekleştirdi.
Hollywood ünlüleri ile yaptığı röportajlar tanıdığımız Tapan, güzel oyuncuya röportaj sonrası Beşiktaş’ın yeni sezon formasını hediye etti. Türk yemeklerini, Türk kahvesini çok sevdiğini belirten ünlü oyuncu Türkiye’ye bir dahaki gelişinde Beşiktaş maçı izlemek istediğini söyledi.