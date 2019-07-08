Megan Rapinoe, Trump'a sahada cevap verdi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı Hollanda'yı 2-0 yenen ABD kazandı. Amerika'nın şampiyonluğu sonrası Trump ile Megan Rapinoe arasındaki tartışma yeniden gündeme geldi.

TURNUVANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Amerika'da Afrikalı-Amerikalılar karşı yapılan ırkçılık nedeniyle turnuva sırasında ABD'nin ulusal marşını okumayan ve elini kalbine götürmeyen Megan Rapinoe, ABD Başkanı Trump'a hedef alan açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın ırkçılık yaptığını ifade eden Rapione, "Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s..... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Rapione'nin bu sözlerine, "Konuşmadan önce kazanmalı. Önce işi bitir!" diyerek cevap veren Trump, "Megan ülkemize, bayrağımıza ve Beyaz Saray'a asla saygısızlık yapmamalı" şeklinde konuşmuştu.

Trump'ın bu sözlerine adeta sahada yanıt veren Megan Rapione, turnuvanın yıldızı oldu.

Final maçında perdeyi açan penaltı golüne imza atan Megan Rapinoe, FIFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

Turnuvada 6 gol atıp, 3 asistle Altın Ayakkabı'nın da sahibi olan Rapinoe, turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top'un da sahibi oldu.