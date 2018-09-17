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Mehmer Demirkol: Terim, Slimani'yi çok ister

Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli İslam Slimani'nin Galatasaray'da olsa çok gol atacağını ifade etti.

Mehmer Demirkol: Terim, Slimani'yi çok ister
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Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u yendiği maçı yorumladı. Demirkol, Fatih Terim'in Slimani gibi bir forveti çok isteyeceğini belirtti.

"FATİH TERİM, SLİMANİ'Yİ ÇOK İSTER"

Slimani'nin kendi standartlarında olmadığını söyleyen Demirkol, "Fenerbahçe’nin oyunu bir kenara, Slimani kendi standartlarında olsaydı, Fenerbahçe puan durumunda çok daha farklı bir yerde olurdu. Bu da takımı yukarı çekerdi. Slimani pozisyona giriyor ama gol atamıyor." şeklinde konuştu.

Slimani'nin Terim isteyeceği tarzda bir forvet olduğunu aktaran Demirkol şöyle konuştu: "Slimani Galatasaray'da olsa 10 tane golü vardı. Galatasaray daha oturmuş bir takım. Fatih Terim, Slimani keşke bende olsa diye tırnaklarını yiyordur"


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