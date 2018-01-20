Mehmet Ali Aydınlar: Fenerbahçe için görevden kaçmam

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'ın daha önce başkanlık için yarıştığı ve 3 Temmuz döneminden beri kavgalı olduğu olduğu Mehmet Ali Aydınlar'la sponsorluk anlaşması imzalaması, seçimde de listeye gireceği şeklinde yorumlanmıştı. Aydınlar da bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından, "Değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri" açıklamasını yaptı. Bu anlaşmanın ardından Mehmet Ali Aydınlar'ın Aziz Yıldırım'ın listesine girerek, Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı en büyük kozu olacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE İÇİN GÖREV BİLİNCİ

Sponsorluk anlaşmasının ardından açlıklamarda bulunan Aydınlar, "Fenerbahçe'nin birçok değeri vardır. Bu değerler içinde en çok önem verdiklerimizin başında da "görev bilinci" gelir. Fenerbahçemiz söz konusu olduğunda, bu renklere gönül vermiş, diğerleri arasından sarı-lacivertli renkleri seçmiş herkesin çok iyi bildiği ve yaşamlarına yansıttığı özel bir durum yaşanır. Fenerbahçe bir görev verirse bu hiç tereddüt etmeden, düşünmeden yerine getirilir. Çünkü, hepimiz şunu gayet net biliriz. Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez." dedi.

Sarı-lacivertli kulübe koşulsuz destek olduğunu ifade eden Mehmet Ali Aydınlar, "Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğum ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye her anlamda koşulsuz destek olmak konusundaki kararlılığımın bir parçası olarak, sponsorluk konusu gündeme geldiği anda şu sözü söyledik: "Fenerbahçe formasında yer almak, şahsımın temsil ettiği kurumumuzun tüm paydaşlarının göğsünü kabartır, gurur, onur verir." Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak "Neden ve Nasıl?" sorularının yanıtı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz'dir" şeklinde konuştu.