Mehmet Ali Aydınlar'dan F.Bahçe'ye 289 milyon TL

Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği zor bir süreçten geçiyor. Çünkü UEFA ile yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe Yönetimi; 2015- 2016 sezonu için azami 30 milyon Euro, 2016-2017 sezonu için azami 20 milyon Euro, 2017-2018 sezonu için azami 10 milyon Euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe futbol takımının formasında yarım sezondur bir tek sponsor bile yoktu. Şartlar bu ve Sarı-Lacivertli kubülün, ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçtiğini bilmek için finans uzmanı olmaya gerek yok. Gelirler ortada, giderler ortada...

Bilinmeyen şu; Fenerbahçe, uçurumun kıyısındaydı! Bir transfer hamlesi daha yapsa, UEFA devreye girecek, büyük ihtimalle Avrupa’yı kaybedecekti.

FENERBAHÇE İÇİN HİZMET ŞANSI

Aziz Yıldırım; Geçtiğimiz yıl Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı, Doğuş Grubu ile yaptığı anlaşmayla yine aynı seviyede tutmayı başardı. Benzer bir anlaşmanın da futbol takımı için yapılması kaçınılmazdı. İşte bu noktada Mehmet Ali Aydınlar’a ‘ticari bir sözleşme’ değil; ‘Fenerbahçe için bir hizmet’ şansı tanındı.

Aşağıda sizlere, o fotoğrafın aslında ne ifade ettiğini de rakam rakam yazacağım! Ancak rakamlara geçmeden önce, bu noktaya nasıl gelindiğini anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Yönetimi bir görev verdi aslında; Mehmet Ali Aydınlar da bu görevi kayıtsız-şartsız kabul etti. Çünkü kulübün o başrol oyuncularından biri de Mehmet Ali Aydınlar’dı.

Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar önceki gün masaya oturup anlaşma yapmadı. İkili arasında uzun süredir görüşmeler yapılıyordu. Bugünden sonra ‘can-ciğer kuzu sarması’ olacaklarını düşünenler yine yanılacaklar. Çünkü ikisini yanyana getiren tek gerçek var: Fenerbahçe... Biri halen başkan, diğeri eski başkan adayı... Kulüp zordaydı; Başkan görev verdi, Başkan Adayı görevi yerine getirdi. Hepsi bu...

CEBİMDEN KARŞILARIM DEMİŞTİ

Çünkü “Fenerbahçe aklanırsa bu maddi kaybı cebimden karşılarım” demişti Mehmet Ali Aydınlar... FETÖ kalkışması öncesinde mahkemeler Fenerbahçe Kulübü’nü ve Aziz Yıldırım’ı suçsuz ilan etmişti. Dosya şu an Yargıtay’da... Kulüp temyiz kararını bekliyor. FETÖ kalkışması sonrasında ‘3 Temmuz süreci’ni yöneten hakim, savcı ve emniyet mensuplarının tamamının firarda olmaları; Mehmet Ali Aydınlar için ‘temyiz’ kararının da çıktığı anlamına geldi. Şimdi o sözünü tutuyor.

Şaşırtıcı olan; 3 Temmuz sürecinin ardından yapılan kongrede, yani Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar’ın yarıştığı o genel kurulda oylarını Aydınlar lehine kullananların, bugün bu fotoğrafa en çok tepki gösterenler olmaları...

Şimdi o sözünü tutuyor Aydınlar demiştik... Borsada işlem gören bir şirket olan Fenerbahçe’ye bu borcu ödemesi için ancak böyle bir yol izlenebilirdi. Olayın özeti bu...

KASAYA 289 MİLYON TL GİRECEK

1-Formadaki göğüs sponsorluğu için 3+3 yıllık bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma gereği ilk 3 yıl için 55 milyon Dolar (209 milyon 352 bin TL) peşinen Fenerbahçe Kulübü'ne ödenecek. Sonraki 3 yıl için taraflar yeniden masaya oturacak...

2- Fenerbahçe Voleybol Şubesi için iki yıllık sponsorluk anlaşması imzalanacak. Her yıl için kulübe 3 milyon Dolar (Toplamda 6 milyon Dolar=22 milyon 838 bin 400 TL) ödenecek.

3- Aziz Yıldırım'ın çok önemsediği Fenerbahçe Üniversitesi konusunda da sağlık grubu üzerine düşeni yapacak. Bu kampüslerden birini tamamen sağlık grubu yapacak ve eğitime hazırlayacak. Bu anlaşma için ayrılan bütçe; 9 milyon Dolar (34 milyon 257 bin 600 TL)...

4-Kulübün ofis masrafları için, 6 yıl boyunca her yıl 1 milyon Dolar (Toplamda 6 milyon Dolar=22 milyon 838 bin 400 TL ödeme yapılacak.

Bu rakamları alt alta yazarsanız, inanması pek de kolay olmayacak bir sonuçla karşılaşıyorsunuz: 76 milyon Dolar (289 milyon 286 bin 400 TL)...

3 Temmuz'da Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğu için 1 yıl hapis yatan Aziz Yıldırım, bu parayı ne için kullanacak?

Bu sorunun yanıtı, işte o fotoğrafın da hikayesidir aslında...