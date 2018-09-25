Mehmet Aurelio, Çorumspor'un başına geçti

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor'da Fahrettin Sayhan ile yolların ayrılmasının ardınan, teknik direktörlük görevine Mehmet Aurelio getirildi.

Kulüp tesislerinde başkan Fatih Özcan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Mehmet Aurelio ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Aurelio, imza töreninde yaptığı açıklamada iddiasını ortaya koyarak, "Çorum Belediyespor gibi çok güzel bir kulübe geldim. İnşallah Çorum Belediyespor için her şeyi yapacağız ve takımı şampiyonluğa taşıyacağız." dedi.