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Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp (81), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe’nin eski kaptanı, Milli Takım’ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.

Son olarak kalp ritminin bozulmasından dolayı tedavi gören Baturalp, hastanede vefat etti. Türkiye Basketbol Federasyonu, Mehmet Baturalp’in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi; “Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz.”

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