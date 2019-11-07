Mehmet Demirkol: Takımın patronu kimse sorumlu odur

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda deplasmanda Real Madrid’e 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında karşılaşmayı değerlendirdi.

"SORUMLU FATİH TERİM'DİR"

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:

“Bu takım çok apatit bi takım. Yani çevresiyle, etrafında olup bitenlerle bir bağ kuramayan, duyarsız, duygusuz bir takım. Umursamıyor, umursamaz bir takım. UEFA Şampiyonlu’ğuna gidilen yılda Chelsea’den Ali Sami Yen’de 5 gol yendi. Ama hiç böyle bir oyun yoktu. Ben görmedim böyle bir şey. Bir oyun yok ortada. Adamlar 3’ten 4’ten sonra durdular. Fatih Terim’in söylediklerinde ironi var. ‘Herhalde sorumlu benim.’ Tabii ki hocam sorumlu sensin. Kim olacak ki başka? Kimse patron, odur sorumlu. Hoca sürekli şikayet ediyor. Neye ediyor bilmiyorum. Milli Takım’dan beri böyle.”





"HERHANGİ BİR OYUN İSTİYORUZ"

“Galatasaray, 2000 yılından bu yana Real Madrid’i en çok yenen 3. takım Avrupa’da. Bayern Münih ve Juventus’tan sonra. Bu kulüp böyle bir kulüp. Bu forma böyle bir forma. Dünya çapında bir hoca. Çok kariyerli oyuncular. Nedir abi nasıl olmaz ya! Herhangi bir oyun istiyoruz. 6-0 niye yenildiniz diye sormuyorum, olur. Bu Real Madrid.”





"BU ÇOK APATİK BİR TAKIM"

”Dışarıdan bakan bir gazete 12 oyuncuyu puanlayamıyorsa orada sorun hocadır. Eğer hoca bu oyuncuları istemediyse o konuşulur. İçeride bir şey var. Bu takım çok apatik bi takım. Yani çevresiyle, etrafında olup bitenlerle bir bağ kuramayan, duyarsız, duygusuz bir takım. Umursamıyor, umursamaz bir takım. Ciddi bir plansızlık ve dizayn problemi var. Bu takım son şansını kullandı, dendikten sonra aynı takım ortaya çıkıyorsa diyecek bir şey yok. ”





"FATİH TERİM KEPENGİ KAPATMIŞ"

”Fatih Terim, ‘Bu takımdan hiçbir şey olmadı’ dedi. 2 hafta sonra aynı takımı sahaya sürdü. Ocak’ta takımı değiştirin, diyor. Fatih Terim, Türk futbol devriminin bir numaralı ismidir ama burada kepengi kapatmış. Fatih Terim dışında kim olursa olsun, bu maçtan sonra ayrılmak zorunda kalırdı. Galatasaray’da hala en güvenilir isim hala Fatih Terim. Bu hoca açısından müthiş bir durum ama Galatasaray gibi bir marka açısından kötü bir durum.”

"SENİN İŞİN BU MAÇTA İŞİNİ YAPMAK"

”Çare ne? Mariano’nun açıklamaları beni derinden üzdü. Senin işin şampiyonluk değil ki, senin işin bu maçta işini yapmak. Şampiyon olursun ne olacak? Galatasaray yine şampiyon olur, olmaz diye bir şey yok. Fatih hoca yeniden bir Arda krizine gidiyor. Çünkü o zaman da çıkıp anlatmadı. Sakladı. Çıkıp anlatmazsan ne olduğunu o krize dönersin yine.”