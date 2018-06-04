Mehmet Demirkol: Ali Koç'a 13 önerim var

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'a 13 ilke önerisinde bulundu.

İşte Demirkol'un o yazısı:

NEDEN SEÇİLDİĞİNİ UNUTMA

Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.



1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.

2- Neden seçildiğini hiç unutma.

3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.

4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.

5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.

6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.

7- Muhalefetin sesini kesme.

8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı’na teslim olma.

9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.

10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.

11- Kavga etme, sağlam dur.

12- Yumuşama, sağlam dur.

13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun.