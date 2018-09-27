Mehmet Demirkol: Alman lobisiyle yarışmak çok zor

BeIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, EURO 2024'e Almanya ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

"ALMAN LOBİSİ ÇOK GÜÇLÜ"

Almanya'nın çok kuvvetli bir lobisi olduğunu aktaran Mehmet Demirkol, "2016 Avrupa Şampiyonası sırasında Marsilya'da yerel basını takip ediyordum. Gazetenin ismini şu anda hatırlamıyorum. O dönem şöyle bir haber vardı, 'Türkiye neden Asya'da değil de Avrupa?'. Bizi halen bir Avrupalı olarak kabul etmiyorlar. Realite bu. Bu seçimin arkasında politik kararlar var.

Bizim onların yaptığından daha fazlasını yapmamız lazım. Almanya çok büyük lobisi olan futbol ülkesi. Dünya Kupası'nda elenmeleri şampiyon olan Fransa'dan çok konuşuldu. Bu tip seçimlerde bizim %5 iyi olmamız etki sağlamıyor. Doğal dezavantajlarımız var. Güçlü lobi aleyhimize kullanıldı. Bence biz 2016 seçimlerinde çok daha etkili konumdaydık. 7'ye 6 kaybetmiştik. Bu tip seçimlerde Almanya gibi lobilere karşı yarışmak kolay değil." ifadelerini kullandı.