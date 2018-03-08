Beşiktaş, Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı ve bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca için kararsız bir dönem yaşıyor. Siyah-beyazlı ekiple yıldızı parlayan Brezilyalı futbolcunun 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Beşiktaş bu ücreti ödeyerek Talisca'yı alabilir. Ancak oldukça yüksek olan bonservis bedeli siyah-beyazlı ekibi düşündürüyor.

Mehmet Demirkol: Bankadan kredi çekip Talisca'yı alın ViDEO

"TALİSCA MUTLAKA ALINMALI"

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Talisca'nın durumuna değinen Mehmet Demirkol, "Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'ndan davet alması gündemde. Brezilyalı futbolcu Dünya Kupası'nda oynaması durumunda değeri 21 milyon eurolardan 80 milyon eurolara kadar çıkar. Buralar değerlenecek, evi sat, bankadan kredi çek Talisca'yı al. Burada elbette bir risk var, oyuncunun form durumu düşebilir ama bu risk alınmalıdır. Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na giderse ve oynarsa verilecek 21 milyon euro anlamlı hale gelir ve çok değerlenir." dedi.

Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce Talisca'nın bonservisini almak için çalışmalar yaptıklarını ifade etmişti.