Mehmet Demirkol: Başakşehir şampiyon olursa biteriz

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini yorumladı, Başakşehir’in daha fazla seyirciye sahip olması gerektiğini savundu.

ŞAMPİYON OLMASINLAR

Demirkol, Başakşehir’in seyircisi olmamasından yakınarak “Başakşehir; Trabzonspor’a, Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye oynadığı oyunu diğer takımlara karşı oynayamıyor çünkü seyircisi yok. Seyircisi olmayan şampiyon mu olur ya? Olmasın da kusura bakmasınlar. Oyunlarının karşılığını tabii ki alsınlar, isterim. Hoca, yönetim… Ama seyircisiz şampiyon… Biteriz. Ben yolculuğun gideceğin yerden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Heyecanlı olan zaten şampiyonluk yolculuğu değil midir?"