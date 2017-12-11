Mehmet Demirkol: Ben Tudor'u tutuyorum

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan "90+" adlı programda Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

TERİM BOŞTA DİYE ELEŞTİRİLİYOR

"Fatih Terim bugün Sevilla’yı çalıştırıyor olsaydı, taraftarlar bugün Bay Riekerink diyeceksiniz gibi deyip Tudor’u savunacaklardı. Fatih Terim boşta diye Tudor eleştiriliyor. Tudor’un bu kadar yerlerde süründürlmesi çok enteresan. Okan Buruk’un Tudor açıklamaları yanlış. UEFA Kupası resminin altında fotoğrafı var."

"Yakışmıyor bu sözler. Sen Tudor’u savunuyorsun çünkü Galatasaray’ın başarısız olmasını istiyorsun diyorlar bana. Adam lider. İçeride kötü oynadığı maç yok. Dün gördüğüm Ndiaye, gördüğüm en iyi Ndiaye’ydi. Mariano sakatlanmış, hücum hattının çok önemli bir parçası. Mariano, sağ kanatta hücumun ta kendisi."





TUDOR'U TUTUYORUM

"Gomis sahada olsa çok daha farklı bir galibiyet olurdu. Beşiktaş maçından sonra yapılan eleştirileri anlıyorum ama tüm bir filmi seyrettikten sonra ben Tudor’u tutuyorum. Fatih Terim lobisi diye bir şey var. Bunun olmaması da mümkün değil. 21 yıldır Galatasaray’ın başında başka birisi varken bile Terim’in adı konuşuluyor."

"Tudor da bu işlerle nasıl başa çıkabileceğini bilmiyor. Bilemez zaten. İlk defa büyük bir takımda teknik direktörlük yapıyor. Galatasaray bu sezon şampiyon olsun, yine Fatih Terim sesleri konuşulur. Tudor’a rağmen şampiyonluk denir, kutlanır."





"Geçen hafta oyun olarak 10 yemiş takım, Akhisar’a da karşı ilk yarıda iki tane yemiş. İkinci yarıda 4-2 kazanıyor maçı. Buna rağmen Tudor eleştiriliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil."