Mehmet Demirkol: Beşiktaş hükmen kazanır

Mehmet Demirkol, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

BİZDE ÇOK FAİLİ MEÇHUL VAR

Dünkü olaylarda yaşananların araştırılması gerektiğini savunan Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe belki turu atlayacak, belki de kupayı kazanacak. Bu olayların ciddi şekilde araştırılması lazım. Bu kişilerin bu tutumlarını anlatmaları lazım. Bizde çok faili meçhul var. Ama bu kişiler olayla ilgili olmalı" açıklamasında bulundu.

DELİ OLMAK LAZIM

Olayların komplo olmadığını ifade eden Mehmet Demirkol, "Passolig var, kameralar var, bunu yapmak için bence deli olmak lazım. Burada neden bu olur? Mantıklı açıklaması yok! Komplo demiyorum, çünkü bunlar işkembeden atılacak şeyler değil. Bilelim, bunlar neden bunu yaptı? Ülkemizde bir çocuğun kafasında rakı şişesi kırıldı, çocuğun hayatı mahfoldu. Faili meçhuller hep ortada kalıyor. Teker teker bu kişiler bulunmalı. Ama gerçekten olayları yapanlar bulunmalı! Bizim karşımıza alakasız olayla ilgisi olmayan kurbanları çıkartmasınlar. Neden bunu yaptıklarını anlatsınlar!" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HÜKMEN KAZANIR

Demirkol, "Ceza konusu bildiğim bir şey değil. Beşiktaş hükmen kazanır diye düşünüyorum, Fenerbahçe ceza alır. Tolga Zengin'in da ceza almasını bekliyorum. Fakat herkes kendine göre kural uyduruyor. Tamamen saçmalık. Anormal bir durum var, bunların çözülmesi lazım. Bu yaşananlar milat olmaz. Onun için ciddi bir idare lazım. Varolan yasayı uygulasınlar yeter. Bu normal bir durum değil" ifadesini kullandı." dedi.