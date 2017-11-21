Mehmet Demirkol: Beşiktaş standartların üstündeydi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto'yla 1-1 berabare kaldı.

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da bu maçı değerlendirdi.

TÜRKİYE STANDARTLARININ ÜZERİNDEYDİ

Beşiktaş'ın Porto karşısında çok iyi bir futbol sergilediğini belirten Demirkol "Beşiktaş, Türk futbolunun standartının çok üzerindeydi. Şenol Güneş, Beşiktaş için olmazsa olmazdır. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında tüm oyuncular bir üst performansa çıkıyor. Porto, istediği her şeyi sonuna kadar yaptı. Beşiktaş, ikinci yarıda hakikaten çok iyi oynadı." şeklinde konuştu.