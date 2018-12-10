Mehmet Demirkol: Burak Beşiktaş'a hayırlı olsun

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Bein Manşet programında Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Demirkol, "Burak Yılmaz transferi olacak gibi gözüküyor. Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun. Bir haber vermiyorum, sadece haberleri okuyup yorum yapıyorum. Çıkış yolu bu gözüküyor. Trabzonspor, Burak ve Onur dışarıda bıraktı ve piyasaları düştü. Çünkü 'Onlar gittikten sonra biz daha iyi takım olduk' dedi. Resim bu. Dolayısıyla Burak'ın piyasası bundan 6 ay önceki gibi olamaz" ifadelerini kullandı." dedi.

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta oyundan çıkarken Teknik Direktör Ünal Karaman ve tribünlere yaptığı el kol hareketleri sonrasında takımdan uzaklaştırılan ve 5-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası Onur Recep Kıvrak ile birlikte yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştı.