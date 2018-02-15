Mehmet Demirkol: Caner'e tazminat ödeyin

NTV Spor'da yayınlanan "Spor Servisi" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, küfürden verilen cezalarla ilgili konuştu.

Demirkol, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın ardından, küfür eden futbolcularla ilgili herhangi bir yaptırımın uygulanmamasının haksızlık olduğunu söyledi.

AYIP BU OLAN BİTENLER

Demirkol, "Ayıp bu olan bitenler. Şunu kabul ediyorum, oyuncu bazen söylenir, küfür cıkar ağzından. Peki bunu nasıl ölçeceksin? Kamera kayıtlarına bakan her Beşiktaşlı diyecek ki ceza verin. Kaldırın bu kuralı. Hatta Caner'e de tazminat verin. Haksızlık bu." dedi.