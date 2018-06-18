Mehmet Demirkol: Cocu Fenerbahçe'de yapamaz

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Phillipp Cocu'yla anlaştı. Ali Koç yönetiminin bu anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Phillipp Cocu'yu değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımla Hollandalı çalıştırıcının uyuşmayacağını belirten Demirkol, Fenerbahçe'nin yanlış bir tercih yaptığını vurguladı.

Demirkol, Cocu'nun Türkiye'de iyi bir oyun oynatamayacağını ve kendi tercihinin Aykut Kocaman'ın kalmasından yana olduğunu söyledi.

YANLIŞ BİR TERCİH OLARAK GÖRÜYORUM

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:

"Phillipp Cocu Fenerbahçe'ye olmaz. Bu adam hayatında futbolcu ve teknik direktör olarak İspanya ve Hollanda dışında çalışmamış. Türkiye’ye direkt Hollanda’dan gelen yüzde 1 ihtimalle başarılı oluyor, İspanya’dan gelen hiç başarılı olamıyor. Phillipp Cocu’nun yaklaşımı uymaz. O açıdan ben yanlış bir tercih olarak görüyorum. Yanılma payı var mı, var ama Cocu net olarak olmaz diyebileceğim tercihlerden biri. Söylediklerim Cocu’nun kötü teknik direktör olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye şartları ile uyumlu değil yani. 4-3-3 oynatacak filan. Çok büyük esneklik göstermesi lazım. Hiç öyle bir adam değil bildiğim kadarıyla. Cocu'ysa eğer ben Aykut Kocaman'ı tercih ederim."