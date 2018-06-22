Mehmet Demirkol: Cocu yanlış tercih

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Phillip Cocu'yu getirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik adamını değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ali Koç'un yanlış bir tercih yaptığını söyledi.

VOLKAN'LA ANLAŞAMAZ

Demirkol, "Philipp Cocu olmaz. Bu adam hayatında (futbolcu ve teknik direktör olarak) İspanya ve Hollanda dışında çalışmamış. Türkiye’ye direkt Hollanda’dan gelen %1 ihtimalle başarılı oluyor, İspanya’dan gelen hiç başarılı olamıyor. Ali Koç'un ilk icraatini eleştirmek istemem ama Cocu hamlesini doğru bulmuyorum. Fenerbahçe’nin Cocu hamlesini doğru bulmuyorum. Cocu ile Mehmet Topal ve Volkan Demirel anlaşamaz. Yanlış bir tercih olur. Cocu, Türkiye şartları ile uyumlu değil. 4-3-3 oynatacak filan. Cocu'ysa eğer ben Aykut Kocaman'ı tercih ederdim. Philipp Cocu, Fenerbahçe'ye olmaz. Bu adam hayatında futbolcu ve hoca olarak İspanya ve Hollanda dışında çalışmamış" şeklinde konuştu.