Mehmet Demirkol: Eren'le bağlar koptu

Fenerbahçe derbisine dakikalar kala ağrıları olduğunu öne sürerek oynamayan Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçının kadrosuna da alınmadı. Terim'in sakatlığına inanmadığını ima ettiği Eren'le yolların ayrılması gündemde.

EREN'LE YOLLAR AYRILIR

Yorumcu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında, "Eren Derdiyok ile işler koptu. Fatih Hoca da söyledi. Sağlık Kurulu sorun yok derken, Eren ise ağrım var diyor. Terim, yani sana değil, doktorlara güveniyorum diyor. Bir oyuncu ile sözleşme yaparken, onun özelliklerini iyi araştırıp, ona göre sözleşme yapman gerek.

Daha sonra adam ben ayrılmak istemiyorum. Tarık Çamdal konusu böyle. Galatasaray’a geldiği gün, bu adam Galatasaray’ın oyuncusu değil demiştim. Başka yerli oyuncu mu yok? Hiçbir olumlu rapor görmedim. Oyuncunun da sorumlulukları olması lazım. Kontratı yaptım, bundan sonra yatıyorum dememeli. Böyle bir şey olur mu? İnsan kendine yedirir mi bunu?" ifadelerini kullandı.