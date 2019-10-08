Mehmet Demirkol: Fatih hoca kendinden bile şikayet ediyor

beIN Sports ekranlarına konuşan Mehmet Demirkol, Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Demirkol, Fatih Terim'in son dönemlerde depresyonda olduğunu söyledi.

"TERİM, MESLEKİ DEPRESYONA GİRMİŞ"

Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği maçı sonrasındaki açıklamalarını değerlendiren Demirkol, "Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Ben de hata yapabilirim diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor... Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım" dedi.

"FATİH HOCA, MEVLÜT'Ü ÇOK İSTİYORDU"

Fatih Terim'in Mevlüt Erdinç'in transferini ısrarla istediğini de söyleyen yorumcu, "Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu" ifadelerini kullandı.