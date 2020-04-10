Mehmet Demirkol: Fatih Terim 1 sene maaş almamalı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "beIN Manşet" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün futbol ekonomisine vurduğu darbe hakkında konuşan Demirkol, kulüplerle çalışan işçilerin paralarını alabilmeleri için, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi yüksek ücret alan teknik adamların fedakarlık göstermesi gerektiğini söyledi.

İşte Demirkol'un sözleri:

"600 çalışanı varsa bir kulübün, mesela Schalke'nin var ve 600 çalışanının parasını vermek istiyor. Kimdir bu adamlar, 2-3 bin euro kazanan çimci, güvenlikçi, analist vs. Şimdi bu adamların parasını ödemen lazım ki bu adam evini idare etsin.

"MESSİ BOŞUNA YÜZDE 70'İNİ KULÜBE BIRAKMADI"

Messi boşuna çıkıp, 'Ben %70'ini istemiyorum.' demiyor. O yüzde 70'le Barcelona'nın bütün maaşları ödenir belli ki. Ben 600 kişiyi mi önemseyeceğim, 1 kişiyi mi önemseyeceğim? 1 kişi özel anlaşmalarını yapar.





"FATİH TERİM'LE ŞENOL GÜNEŞ 1 SENE MAAŞ ALMASA NE OLUR?"

Şenol Güneş, alsın bütün parasını, 5 katını alsın, başımın üstünde yeri var, hiç sorun değil o. Konu bu değil ki. Konu, geri kalanların maaşı. Önümüzdeki ay kirasını ödeyemeyecek olanın maaşı. Söylediğim bu.

Messi 1 sene para almasa ne olur? Fatih Terim-Şenol Güneş 1 sene almasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama orada çalışan çimcinin vs.'nin paralarını almaları lazım. Yapılması gereken bu. Öncelikle koruman gereken dar ve orta gelirlilerdir. Olay bu.Bizim önemsememiz gereken, simitçinin kazandığı paradır. Günlük-aylık yaşayan, 1-2 ay para kazanamayınca zor duruma düşecek olanların paralarını ödemektir önce. Futbol endüstrisinde de durum budur. 6 ay boyunca, 3 bin euro maaşla çalışan adama maaşını vermezsen, o adamı bitirirsin."