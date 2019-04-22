Mehmet Demirkol: Fatih Terim sorunları yok ediyor

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 3-1 yenerek puanını 59'a yükselten Galatasaray'da moraller yerinde. Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor karşısında sahadan 1 puan ile ayrılmasının ardından aradaki fark 3'e düşerken, sarı kırmızılılar hedefi 5'te 5 olarak belirledi.

Mehmet Demirkol Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yolunda ipleri tekrar eline alan Galatasaray ile ilgili beIN SPORTS ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Demirkol'un sözleri:

"TERİM SORU İŞARETLERİNİ YOK EDİYOR"

"Diagne, Gomis'in rekorunu geçer. Başakşehir ile Galatasaray arasında ne fark var derseniz, Galatasaray ivmeyi aldı. Bu hafta ilk devre iyi oynamadı. Fenerbahçe maçında da hiçbir şey oynamadılar ama içerideki hava çok pozitif. Fatih hocanın en iyi taraflarından biridir o... İşler iyi gittiği zaman Fatih Hoca oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini yok edebiliyor. Öyle bir pozitif dünya oluşuyor içeride. Bu çok az hocada var. Bu çok şey fark ettiriyor."

"BAŞAKŞEHİR PANİKLEDİ"

"Emre'de Abdullah Avcı'da panik gördük, 3 puan öndeler halbuki. Oyunu Başakşehir'in çok gerisinde olmasına rağmen Galatasaray'da onu görmüyorsun, hem de geçen haftaki o kadar kargaşaya rağmen... Nisan'da lig bitebilir diyorduk ama şimdi Beşiktaş'ın bile şampiyonluk şansı var hem de az buz değil"