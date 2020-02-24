Mehmet Demirkol: Fatih Terim'in planı tuttu

Fenerbahçe'nin dün akşam Galatasaray karşısında oynadığı futbol, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Demirkol'un dev derbi sonrası kaleme aldığı yazı şu şekilde:

"FENER, ORTA SAHAYI LEMİNASIZ G.SARAY'A BIRAKTI"

"Terim’e ‘Fenerbahçe’de kim oynamasın?’ diye sorsanız herhalde Gustavo derdi. Yerine kim oynasın diye sorsanız ‘Tolgay derim ama olmayacak duaya da amin demeyelim’ diye yanıtlardı. Yanal’ın tercihi neye dayanarak verdiğini tahmin ediyorum. Tolgay’ın bir kez yapabildiği terse pası istedi. Hani 50’de Jailson’un kafayla hiçbir yere indiremediği pası. Bunun için orta sahayı Lemina’sız Galatasaray’a tamamen vermeyi göze aldı.





"YANAL'IN PLANI 1. DAKİKADA ÇÖP OLDU"

Ve sonuç: Fenerbahçe uzatmalarda Ekici’nin şutuyla tek bir pozisyon buldu. Onyekuru tek başına maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 6 net pozisyona girdi. Terim’in takımı 20 yıllık tılsımın etkisinde kalmasa-ki bu duygu penaltı golüyle ve Onyekuru’nun kaçırdıklarıyla alevlendi- bu galibiyet sadece 20 yıllık sıkıntıyı bitirmekle kalmaz, 6-0’ın izlerini de silebilirdi! Terim’in planı kağıt üzerinde riskliydi ama daha büyük bir zaferin eşiğinden döndü. Yanal’ın planı ise 1. dakikada çöp oldu..."

"MAÇIN STARI: ONYEKURU"

"Onyekuru akınları sonlandıramadı. Ancak yine de 90+’da attığı gole bu ödüle layık görebiliriz. Bu kadar kaçırdıktan sonra o son saniyede o çalımı atabilmek önemli. ‘Bütün bir yarı yıl oynamadan Onyekuru mu kurtaracak Galatasaray’ı? ’ sorusunu sordum. Ancak oyunu zorlayan o oldu."





"MAÇIN OLAYI"

"Fenerbahçe çok uzun süredir evinde diğer büyüklere özellikle de Galatasaray’a 20 yıldır yenilmemekle anlatıyordu. Prangadan kurtulmak gerçek hayata dönmek için orta vadede hayırlı olacak. Yanal’ın 2014’deki şahane şampiyonluğunun olağanüstü başarı olmadığı ortaya çıktı."