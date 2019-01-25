Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

Ligde 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kupada da hüsrana uğradı. 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilen Kanarya, Türkiye Kupası'na veda etti.

Takımın durumunu değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig standartlarının bile altında olduğunu söyledi.

İşte Demirkol'un yorumu:

VASATIN ALTINDA

"Fenerbahçe ligin en kötü futbol oynayan takımı diyordum... Artık TFF 1. Lig standartlarında da vasatın altında olduğunu söyleyebilirim. İki Ümraniye maçının bize gösterdiği bu. Ersun Yanal’ın an itibarıyla herhangi bir gelişim sağlayamadığı açık. Ne fizik, ne taktik anlamda... Hoca bu kadrodan vasat bir ekip, ekipten vasat bir oyun dahi çıkaramadı."