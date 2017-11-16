Mehmet Demirkol: F.Bahçe'de Messi bile başarılı olamaz

NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, Sarı-lacivertli ekibi eleştirdi.

Demirkol; "Fenerbahçe'de kimse başarılı olamaz. Messi bile gelse olamaz. Takıma çok iyi orta saha lazım.'' dedi.

''BAŞAKŞEHİR- G.SARAY MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUM''

Hafta sonu oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirkol, ''Başakşehir-Galatasaray maçı sezonun en ilginç maçlarından biri olacak. Heyecanla bekliyorum. Emre-Mahmut ikilisi oynayacak olursa Başakşehir bir adım daha önde olur.'' ifadelerini kullandı.

''ŞENOL GÜNEŞ DE MİLLİ TAKIMI İSTİYOR"

Beşiktaş'tan ayrılan Sosa'nın sorulması üzerine, ''O zamanki Sosa olur, bu Sosa olmaz. Sosa o zaman bu yüzden Milan'a transfer olmuştu.'' diyen Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmeyi çok istediğini iddia etti.

Şenol Güneş ve Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Demirkol, ''Şenol Hoca, şu anda en iyisi olduğu için adı hep Milli Takım ile anılıyor. Hoca da istiyor ama şimdi değil daha sonra.'' dedi.