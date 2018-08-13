Mehmet Demirkol: Feghouli satılabilir

KRALSPOR

Galatasaray'da Fatih Terim'in Ankaragücü maçında yedek bıraktığı Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin satılması gündemde. Kurun artmasıyla ekonomik olarak maaş ödemekte zorlanan sarı-kırmızılı ekip 3 yıldızdan birini gönderebilir.

"SATILACAKSA FEGHOULİ SATILMALI"

Mehmet Demirkol beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında 3 futbolcunun durumunu değerlendirdi. Gomis ve Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekibe katkı yaptığını ancak Feghouli'nin hem form hem de maliyet olarak satılabileceğini ifade etti. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

Demirkol, "Gomis geçen yıl 29 gol attı ve şampiyonlukta büyük rol oynadı. Belhanda da faydalıydı. Sneijder'in yerine gelmesi Belhanda'dan Sneijder etkisi yapacağı beklentilerini getirdi ancak Belhanda hiç öyle bir oyuncu olmadı. Belhanda Galatasaray'a katkı verdi. Feghouli ise satılabilir, 4 milyon euroya yakın para kazanıyor ve performans olarak diğer ikilinin gerisinde. İlla satılacaksa bence Feghouli'nin satılması gerekir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Mehmet Demirkol yıllık kazançlarından dolayı 3 futbolcunun da başka takıma bu maaşlarla transfer olmasının zor olduğunu belirtti.