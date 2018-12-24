Mehmet Demirkol: Fikret Orman, Güneş'i göndermek istiyor

Bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde kötü performans sergileyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyor. Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Güneş, "Takımın başındayım" dese de Orman'ın, deneyimli hocayı gönderebileceği konuşuluyor.

"FİKRET ORMAN, GÜNEŞ'İ İSTEMİYOR"

Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Mehmet Demirkol, beIN Sports yayınlanan beIN Haber programında şu ifadeleri kullandı: "Birbirimizi kandırmayalım. Fikret Orman,Şenol Güneş'i göndermek istiyor. Şenol Hoca Milli Takım'a gitmek istiyor. Bunu söylediğim zaman Beşiktaş'ı karıştıran adam oluyorum. Onlar arkada konuşup, televizyon ekranlarından söylemedikleri için ben kötü adam oluyorum.

Fikret Orman uzun süredir Güneş'i göndermek istiyor ama Şenol Hoca çok güçlü bir figür hala. Çünkü Türkiye'de olumlu futbol oynatan 1 numaralı adam. Ama içerideki şartlar Şenol Güneş'in kontrol edebileceğinin önüne geçti. Şenol Güneş'e Trabzon'da başkanlık teklif edildi, benim ne işim var dedi, sahayı istiyor hoca. Beşiktaş'taki ortam Şenol Güneş için artık çalışılamaz hale geldi."