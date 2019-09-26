Mehmet Demirkol: Galatasaray ev sahibi avantajıyla favori

Mehmet Demirkol, beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Demirkol derbi öncesi yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"F.BAHÇE ORTA SAHASI G.SARAY'A GÖRE DAHA ALTERNATİFLİ"

"Bir derbi maçına Galatasaray savunmasının orta sahası tam oturursa orijinaline dönmesi beklenebilir. Fenerbahçe'nin orta sahası, Galatasaray yeni şampiyon olmasına rağmen daha alternatifli. İsim olarak Galatasaray orta sahası daha iyi olabilir ama şu ana kadar görmedik."





"ŞAMPİYON TAKIMDAN DAHA OTURMUŞ BİR ORTA SAHA BEKLERSİN"

"Fenerbahçe'nin şu ana kadar iyi orta saha oyunları oldu. Ozan da sağ bek oynuyor. Şampiyon olmuş bir takımın orta sahasının daha oturmuş olmasını beklersin. Galatasaray'ın orta sahası hayal ettiriyor ama Emre, Gustavo, Kruse'yi koyunca oradan iyi bir şey çıkıyor. Hücumu da denkleyebiliriz."





"DERBİLERDE YÜZDE YETMİŞ EV SAHİBİ FAVORİDİR"

"Falcao gibi olağanüstü bir adam var ama Muriqi de formda. Zengin hücumlar, zayıf savunmalar ve orta sahada değişiklikler. Galatasaray orta sahasını bu maçta oturtabilirse, zaten derbilerde ev sahibi %70 favoridir. Değişkenleri çok fazla olan bir maç."





"RAMİ'NİN OYNAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"İki takımın teknik direktörü olsam rakip savunmaya baskıyla oyuna başlayabilirim. Risk tabii. O yüzden ben teknik direktör değilim. Ev sahibi takım bu konuda daha güvenlidir. Galatasaray'ın ön alanda baskıyla maça başlayabileceğini bekleyebiliriz. Adil Rami'nin oynayacağını da düşünmüyorum."





"ERSUN YANAL BEKLEMEK İSTEMEZ"

"Son dönemde çok berabere bitiyor bu maçlar. Oyun içinde iki takım da beraberliğe ikna olabilir. Ersun Yanal olsam Galatasaray'ı nasıl bozacağım diye düşünürken beklemek istemez. Club Brugge'un yaptığından daha iyi yapabilirim diye düşünebilir."





"FENERBAHÇE TOPU ALDIĞINDA İYİ OYNUYOR"

"Fenerbahçe topu aldığında iyi oynuyor. Standartları ev sahibi belirler. Zaman zaman Falcao'ya top atılamadığını görüyoruz."

"UMUYORUM Kİ İTİŞ KAKIŞI AZ, OYUNU FAZLA OLAN BİR MAÇ OLUR"

"Umuyorum itiş kakışı az, oyunu fazla olan bir maç olur. Belhanda, Falcao, Babel, Luiz Gustavo, Kruse iyi oyuncular bunlar."

