Mehmet Demirkol: Galatasaray ipi göğüsler

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fanatik TV'de yayınlanan programda Galatasaray ve Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

G.SARAY MAÇINA DA ÇIKMADILAR

"Şenol Hoca kırılıp, üzülmüş ama Beşiktaş'ın başına da teknik direktör lazım.Şenol Güneş'in açıklamalarına vs. her şeyine saygı duymakla beraber böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Beşiktaş bugün maça çıkmadı ama Galatasaray maçında da yoktu Beşiktaş."





ŞENOL GÜNEŞ'İ GÖNDERİRİM

"Ben Fikret Orman'ın yerinde olsam Galatasaray maçından önce Şenol Güneş'le yolları ayırırdım. Bu ruh haliyle maça çıkılmaz çünkü. Benim Şenol Hoca'yı ne kadar çok sevdiğimiz bilirsiniz ancak bu kadar kırıldıysanız Beşiktaş'ın başında böyle büyük bir maça çıkılmaz."





G.SARAY İPİ GÖĞÜSLER

"Galatasaray'ın çok iyi, çok güçlü bir iç saha oyunu var. Ek olarak da Fatih Hoca iyi bir 'derbi oyunu' buldu. Orta sahada sert bir oyun oynayarak doğru hamleler yaptı. Beşiktaş maçında Quaresma yenilen ilk golden sonra kenara gelerek 'neden her topu vuruyoruz, paslaşalım' diye isyan etti."

"Galatasaray'ın bir deplasman sorunu var ama Galatasaray'ın genetiği şu noktadan sonra 'işi bırakmaz' diyorum. Geçen hafta 'Başakşehir geçer' diye düşünüyordum ama Galatasaray ipi göğüsler."



