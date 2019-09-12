Mehmet Demirkol: G.Saray, Aziz Yıldırımlı F.Bahçeli gibi

beIN Sports'ta futbol gündemini değerlendiren Mehmet Demirkol'un yorumları şöyle:

"Galatasaray, şu anda Aziz Yıldırım'lı Fenerbahçe konumunda."

"2011 öncesi Aziz Yıldırım'lı Fenerbahçe gibi herkes Galatasaray'ın karşısında."

"TARAFTARA GÖRE HEP HAKLISIN"

"Taraftar bakmaz bu işe ama yöneticilerin acaba hata bizde mi diye düşünmesi gerek. Taraftara göre sen zaten yüzde yüz temizsindir."

"Ancak sen artık taraftar değil, yöneticisin. Her açıdan olaya bakman gerekiyor."

"Tahkim, bu cezayı iptal ederse barış mı sağlanacak? Fatih Terim'in söyledikleri, başka bir konjonktürde PFDK'ya bile gitmeyebilirdi."





"FATİH TERİM ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

Son 20 yılda 14 senedir Türk Milli Takımı'nın başında. Türkiye'nin futbol figürü bizi şampiyon yapmayacaklar, komplo kuruyorlar diyorsa bunu anlatmak zorundadır.

"Ortaya bomba atıp bırakmakla olmaz ki. Bu federasyonla alakalıysa, "şu kişiler komplo kuruyor" diye açıklama yükümlülüğü var."





"Baktığın zaman bu açıklamalar PFDK'ya da gitmeyebilir ama 35 maç ceza da alabilir."

"Federasyonun bütün kurullarının en az yarısı eski futbolculardan oluşmalı. Hiçbir kulüpten insan bulunmamalı orada."

"Bizim tahkimde adamımız olmalı, disiplin kurulunda adamımız olmalı diye bir düşünce olmamalı."