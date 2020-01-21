Mehmet Demirkol: G.Saray, Karius ile 14. falan olurdu

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçta, siyah-beyazlı takımın kalecisi Loris Karius yediği ilk golle tepki çekti.

Mehmet Demirkol, Bein Sports Haber kanalında Loris Karius ve Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

"KARİUS OLMASA DAHA İYİ"

"Beşiktaş'ın çok güçlü bir oyunu yok hatta güçlü bir oyunu da yok. Burada, 'Direnç noktası oluşturabilecek ne var?' diye bakacağız. Kolay gol buluyorsundur, zor gol yiyorsundur. Dün, Burak yok. Karius, olmasa daha iyi.

"KARİUS'U GALATASARAY KALESİNE KOY, 14. FALAN OLURLAR"

Karius'u Beşiktaş'tan al, Galatasaray'ın kalesine koy; şu anda Galatasaray 13., 14. falandı. Muslera sene başından beri 4-5 maç kurtardı, belki daha fazla. Karius'un kontratında sürekli oynar maddesi var herhalde. Bence var. Bazı kiralık anlaşmalarında sürekli oynama şartı konuyor, acaba öyle bir zorunluluk mu var? Çünkü açıklaması yok. Ayakları açılmıyor."