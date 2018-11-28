Mehmet Demirkol: Hüseyin Göçek'in pozisyonda hatası yok

Galatasaray-Konyaspor maçında hatalı bir penaltı kararı vererek sarı-kırmızılıların sahadan beraberlikle ayrılmasına neden olan hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın uzun süre dinlendirilecek.

MHK'nın aldığı bu kararı değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, kurulun kendi üzerindeki baskıyı kırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.

"HÜSEYİN GÖÇEK'İN SUÇU YOK"

Hüseyin Göçek'in suçsuz olduğunu ifade eden Demirkol, "Bu şekilde hakem filan kazanılmaz. Hüseyin Göçek niye dinlendiriliyor? Halis Özkahya gel izle dememiş ki. Göçek, hocam ne gördün diyor? Özkahya, ayağının altı ile geldi baldıra müdahale var diyor ama istiyorsan bir bak demiyor. Ne gördün? Bunu gördüm. Tamam devam et. Halis Özkahya devam et diyor. Hüseyin Göçek'in suçu yok burada. Hüseyin Göçek gidip seyredip 'yok abi bu penaltı derse' ben bir şey demem. Çünkü adam görmüş penaltıyı vermiş. Benim derdim gidip bakmamasıyla. Halis Özkahya gel bir bak dese, Göçek baksa ve penaltıyı verse, Göçek o zaman tartışılabilir" şeklinde konuştu.

"MHK DEVRE ARASINDA DEĞİŞİR"

Merkez Hakem Kurulu'nun Göçek'i kendini kurtarmak için kadro dışı bıraktığının altını çizen Demirkol şöyle konuştu: "Maçtan sonra Hüseyin Göçek gözlemci ile birlikte pozisyonu seyretti ve dedi ki ben penaltı kararımın arkasındayım. Gidip seyretse de aynı kararı verecekti. Gitmemesi Halis Özkahya'nın suçu. Ama protokol gereği Hüseyin Göçek gitmeyebilir. Normalde gitmez. Çünkü adam git demiyor. O zaman Hüseyin Göçek niye ceza alıyor. Hüseyin Göçek'in kadro dışı bırakılması MHK'nin kendisini kurtarma çabasıdır. Hüseyin Göçek'in kadro dışı bırakılmasının hiçbir tutarlı yanı yok. Niye iki hakem birden kadro dışı?





Rizespor-Sivasspor maçının hakemi devam edecek mi? Daha kötü hata var orada. Verilen bu karar MHK'nın kendisini kurtarmasıdır. MHK esasen değişmelidir. Ocak ayında da değişeceğini düşünüyorum. Eski bir kurulun yeniden geleceğini düşünüyorum."