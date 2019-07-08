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Mehmet Demirkol: Kruse-Vedat ikilisi müthiş olur

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirdi. Demirkol, Vedat Muriç ile Max Kruse'nin çok iyi anlaşacaklarını söyledi.

| Haber Merkezi
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Şu ana kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Murat Sağlam gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yıllar sonra taraftarlarını memnun eden transferlere imza attı.

Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de yakın zamanda açıklamayı planlayan sarı-lacivertlilerin transfer gündemini değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, olumlu sözler sarf etti.

BAĞLANTI OYUNCUSU

"Vedat Muriç ile Max Kruse ikilisi müthiş olurlar" diyen Demirkol, Kosovalı golcünün ağlantı oyuncusu olarak Kruse, Rodrigues ve Moses'ın bir takım olmasını sağlayacağını söyledi.

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