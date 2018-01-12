Mehmet Demirkol: Lig Fatih Terim'in bildiği lig değil

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da Fatih Terim'le ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Demirkol'un sözleri:

LİG ARTIK FARKLI

"Fatih hoca, ligde son görev aldığında böyle değildi. Fatih Terim için bile yeni bir lig bu. Farklı bir lig artık, farklı şeyler dönüyor. Galatasaray'da yüzler gülüyor ve fakar biraz frene basıp konuşulması gerekiyor. Hocanın deneyeceği şeyler olacaktır."

İYİ POLİS KÖTÜ POLİS

"Bazı teknik direktörler iyi-kötü polis rolünü oynamayı severler. Tudor da belki öyle yapıyordu. Bilerek kötü polisi oynuyordur belki. Baktığınız zaman Obradovic de çok güler yüzlü birisi değil. Vesely'e 'beni sevmeyin diye öyle yaptım' demiş."

"Fatih Terim de bazı futbolculara çok iyi davranır, bazılarına sert davranır. Onun da sistemi öyle. Hiçbir futbolcudan Ersun Yanal için iyi bir şey duymadım. Ama adamın yöntemi belki bu."