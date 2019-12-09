Mehmet Demirkol, ligdeki şampiyonluk yarışını yorumladı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında Süper Lig ekiplerinin şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

"İSTANBUL TAKIMLARININ ŞAMPİYONLUK OYUNLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Mehmet Demirkol'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu sene bir şampiyon çıkmayacak, ligi 1. sırada bitirecek. Hiçbir takımda şampiyon oyunu yok. Trabzonspor'un tam kadro olması durumunda en yakın onlar duruyorlar. Onlarda da ciddi bir yapısal sakatlık durumu var. Bunun analizi yapılıyordur. Ben İstanbul takımlarının tahmin edilebilir şampiyonluk oyunları olduğunu düşünmüyorum."