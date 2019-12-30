Mehmet Demirkol: Luiz Gustavo takımı değiştiriyor

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında Ç.Rizespor- Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"LUİZ GUSTAVO NEREDEYSE BİR ALEX, ABARTMADAN SÖYLÜYORUM"

”Eğer şampiyon olacaksak, kötü oynadığımız maçları da kazanmayı bilmeliyiz; diye bir klişe var ya bu maç ona uyuyor. Olabilecek en kötü hal Fenerbahçe’nin Rizespor karşısındaki performansı.

Üretmedi, topu hızlı çeviremedi ama en azından az pozisyon verdi. Büyük takımın bundan daha kötü olmaması lazım. Ersun hoca, omurgayı buldu. Kruse yanına pas atamıyor. Çok baş aşağı gidiyor. Sebebini bilmiyorum.

Ozan ve Luiz Gustavo ise çok sağlam. Luiz Gustavo gol bölgesine uzak ama takıma katkısı neredeyse bir Alex. Abartmadan söylüyorum, takımı değiştiriyor. Fenerbahçe’de en yükselen oyuncu.”





MURİÇ DEVRE ARASI OYUNDAN ÇIKMALIYDI

”Salt pozisyon vermedik üzerinden maç anlatmak artık olmuyor. 1 maç oluyor, 1.5 maç oluyor. Sivasspor bu konuda örnek. Sivasspor, şampiyonluk performansı ortaya koydu. Bu baskıyı ikinci yarı ortaya koyabilecek mi, göreceğiz. Vedat Muriç’in oynadığı ilk yarı, karmaya girerdi. Ama 45. dakikada oyundan çıkmalıydı. Kendinde değildi ama mesela kim girecek? Ben Muriç’in gücünün standardının altında buldum."