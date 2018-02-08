Mehmet Demirkol: Muslera rakiplere korku vermiyor

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan "Spor Servisi" adlı programda Muslera'nın performansını masaya yatırdı.

Demirkol, "Muslera artık rakiplere korku vermiyor" dedi.

İşte Demirkol'un sözleri:

"Muslera bu sakarlıkları G.Saray'dan önce çok sık yapardı. Ancak Türkiye'de bu azalmıştı. Bunlar olur arada, konu bu değil. Muslera'nın problemi sakarlıkları değil formsuzluğu. 26 tane yan toptan gol yemiş. Karşı karşıya geçilmez bir kaleciyken artık korku vermiyor rakiplere. Normal şartlarda bu performansla başka bir kaleci olsa yedek kalırdı. Çünkü arkadakine saygısızlık olur. Muslera'nın bu sezon kurtardığı maç yok."