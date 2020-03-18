Mehmet Demirkol'dan TFF'ye korona tepkisi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına dair spor dünyasında alınan önlemleri değerlendirdi.

Önlemler kapsamında spor salonlarıyla birlikte vatandaşların toplu olarak bulunduğu birçok mekanın kapatıldığını hatırlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"KARARIN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor. Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu akşam ya da yarın, bir karar değişikliği de açıklanabilir.





"70 YAŞINDAKİ HOCA RİSK GRUBUNDADIR"

70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen git kulübeye otur diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?





"VEBAL BU, YAPMAYIN"

Ciddi vebal bu, yapmayın. Benim işime geldiğinden değil, benim işime gelmiyor. Maç oynanmazsa, ben para kazanamam. Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest."